ELA NÃO VEM MAIS

Pabllo Vittar revela que não terá bloco no Carnaval de Salvador em 2025

Declaração foi feita com exclusividade ao CORREIO



Anna Luiza Santos

Brenda Viana

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 14:03

Vittar em show em Salvador Crédito: Vitor Santos

A drag queen Pabllo Vittar marcou presença no ensaio de pré-Carnaval do pagodeiro Kannalha nesta última quarta-feira (29) em Salvador, levando o público do evento à loucura. Fã confessa da capital baiana, Pabllo participa há 5 anos do Carnaval no circuito Barra-Ondina, contudo, a diva pop revelou ao CORREIO que neste ano ela não terá bloco em Salvador. >

A primeira vez de Pabllo no Carnaval da cidade foi em 2018 e neste ano ela estava com apresentação confirmada no Camarote Baiano e puxando o seu próprio bloco, a Pipoca da Vittar. De acordo com a cantora, o motivo do cancelamento do bloco foi a agenda lotada nessa época do ano. >

“Não vai ter o bloco na Barra-Ondina, porque fica muito cansativo pra drag estar no outro dia em São Paulo, 8 horas da manhã. Mas eu vou fazer camarotes no circuito e shows aqui também, como o de sexta”, contou a artista se referindo à apresentação Odoyá da San, celebração que faz parte da Festa de Iemanjá neste ano e que acontecerá nesta sexta-feira (31).>

Apesar de não poder estar arrastando a multidão no principal circuito do Carnaval de Salvador, Vittar confessou que está ansiosa para a folia de 2025. “Eu comecei a me preparar pro Carnaval em novembro do ano passado. Mudei minha dieta, mudei um monte de coisa pra poder aguentar o pique”, confidenciou rindo. >