Pai de Amy Winehouse processa amigas da cantora em R$4,5 milhões

Mitch Winehouse, pai da cantora britânica Amy Winehouse, entrou com um processo contra duas amigas de sua filha por supostos lucros que elas teriam tido com a venda de itens pessoais da artista em um leilão. O valor reivindicado por Mitch chega a mais de 730 mil libras, equivalente a mais de R$4,5 milhões na cotação atual.



As informações foram divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail, que teve acesso aos documentos judiciais. O pai de Amy Winehouse, que administra o patrimônio da cantora, levou o caso ao Tribunal Superior de Londres contra Naomi Parry e Catriona Gourlay, que teriam enviado “vários itens de propriedade particular de Amy” para dois leilões.