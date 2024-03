SAINDO DA ROTINA

Pai revela por que tira férias dos filhos e esposa todos os anos

A esposa de Adamu, Maimuna Salisu, de 27 anos, inicialmente rejeitou a ideia, mas acabou se acostumando com o passar do tempo."É melhor para eles. Fazer pausas evita o rompimento do casamento. Você os aprecia mais".

Além do mês de pausa, no dia a dia, Adamu costuma fugir do tédio da rotina indo à casa de amigos por cerca de três horas, geralmente das 17h às 20h. “Se você mora com alguém todos os dias, às vezes, fica entediado. Ser pai é um hábito e fazer uma pausa me ajuda a ver as coisas de um ângulo diferente, priorizar as coisas novamente e voltar para casa com mais paciência e entusiasmo”, reflete Adamu.