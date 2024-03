NOVIDADE

Primeiro planetário de Salvador será inaugurado nesta semana

Com capacidade para 85 pessoas, o Planetário vai ser aberto ao público no sábado (23) e funcionará de domingo a domingo, das 8 às 22hs.

As sessões serão tematizadas de acordo com o perfil dos visitantes, não só aos universitários e pesquisadores, mas também aos estudantes de escolas públicas e privadas, e curiosos de todas as idades, inclusive crianças.

O planetário oferecerá também modernos e potentes telescópios, permitindo a observação direta, em espaço aberto, dos astros durante a noite. De acordo com os pesquisadores, os visitantes poderão aprecisar desde as crateras da Lua, as manchas de Júpiter e suas luas, até os anéis de Saturno. O projeto arquitetônico é do escritório Charão Arquitetura e Urbanismo.