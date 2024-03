QUALIDADE DO SONO

Hospital Universitário da Ufba vai triplicar oferta de polissonagrafias

Ação visa alertar sobre os principais problemas relacionados ao descanso e como tratá-los

Publicado em 11 de março de 2024 às 13:56

Hupes realiza ação nesta segunda (11) em alusão à Semana Mundial do Sono e vai triplicar oferta de polissonagrafias Crédito: Divulgação

O sono é um estado complexo, muito importante para o desenvolvimento normal do cérebro, da memória e aprendizado. E, para conscientizar a população sobre a importância do sono e discutir sobre os principais distúrbios, a partir desta segunda-feira (11) até domingo (17) celebra-se a Semana Mundial do Sono.

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes-UFBA) e vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) realiza hoje, desde 8h, uma ação educativa que contará com distribuição de cartilhas, aplicação de questionários e esclarecimento de dúvidas quanto à higiene do sono e distúrbios do sono. Ainda neste semestre, a oferta de exame de polissonografi - que verifica a qualidade do descanso - vai triplicar.

A Semana do Sono 2024 tem como tema “Oportunidade de sono a todos para saúde global”. Capitaneada pela Associação Brasileira do Sono (ABS), a campanha tem por objetivo ensinar sobre higiene do sono, como identificar possíveis distúrbios, que profissional procurar e desmistificar o diagnóstico e tratamento.

Exame de polissonografia

Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a população conta com serviços que auxiliam o diagnóstico, tratamento dos distúrbios do sono. É o caso do Hupes-UFBA/Ebserh, que possui ambulatório especializado para tratamento do sono com a realização de 20 polissonagrafias por mês. No entanto, ainda neste semestre, a oferta vai triplicar, ou seja, serão 60 exames mensais uma vez que a unidade hospitalar adquiriu dois novos equipamentos para realização desse tipo de exame.

A polissionografia é o principal exame utilizado para investigação diagnóstica dos distúrbios do sono. “O paciente dorme uma noite inteira sob observação de um técnico, na unidade hospitalar, com sensores que são colocados em diversos pontos no corpo, como cabeça, tórax, abdômen e pernas. Esse exame tem a finalidade de identificar quando o paciente está acordado ou dormindo, quando estiver dormindo poderemos saber em qual estágio do sono, e se o paciente apresenta alguma dificuldade respiratória ou outras alterações durante esse período”, explica a otorrinolaringologista e coordenadora do Ambulatório do Sono, Cristina Salles.

Consequências de uma má saúde do sono

Existem mais de 150 distúrbios do sono, sendo que os mais frequentes para o sexo masculino são ronco primário e síndrome da apneia obstrutiva. Para o sexo feminino, o mais frequente é a insônia. No entanto, a partir dos 65 anos, a mulher pode roncar e ter apneia obstrutiva do sono tanto quanto o homem, e o homem também ter insônia quanto a mulher.

São inúmeras as consequências para quem vem apresentando a fragmentação ou a privação do sono de forma crônica. “Citarei algumas: Comprometimento da capacidade de julgamento, da capacidade de decisão, da concentração, da memória, da atenção. As pessoas tornam-se mal-humoradas, apresentam diminuição da motivação, diminuição do desempenho acadêmico ou laboral, comprometimento da relação com o grupo familiar e social.

Também se observa comprometimento no sistema imunológico; absenteísmo mais elevado tanto no trabalho quanto na vida acadêmica, diminuição da leptina que corresponde ao hormônio da sensação de saciedade, aumenta a grelina que corresponde ao hormônio que dá sensação de fome, consequentemente aumenta o consumo alimentar, aumentando a probabilidade de evoluir para obesidade, hipertensão arterial sistêmica e diabetes”, elencou Cristina Salles.

Necessidade diária

A necessidade diária de sono é individual e varia de acordo com a faixa etária. Segundo especialistas, crianças necessitam de cerca de 14 a 16 horas por dia. Além das horas de sono durante a noite, ainda precisam de alguns cochilos durante o dia. Já os adolescentes necessitam cerca de 9 horas de sono por noite.

“O sono é muito importante, pois durante ele ocorre a liberação do hormônio do crescimento. Para a maioria dos adultos, entre sete e oito horas de sono por dia são suficientes. Durante a melhor idade costuma-se dormir menos durante a noite, tendo o sono fragmentado. Apesar de conhecermos essa necessidade para contribuir com a boa qualidade de vida, estudos vêm demonstrando que na década de 70, os adultos dormiam cerca de 7h40, no entanto, atualmente reduziu para cerca de 6h40. Esse fato está relacionado a maior exposição a luz branca do celular, computador, entre outros fatores”, afirma a coordenadora do Ambulatório do Sono.