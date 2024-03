OPORTUNIDADE

Veja como fazer cursos gratuitos de culinária, mecânica de barcos e informática em Salvador

Prefeitura oferece oficinas ao longo de março

Publicado em 5 de março de 2024 às 15:30

Simm oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em culinária, mecânica de barcos e informática Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) da Prefeitura de Salvador, através do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), está oferecendo ao longo deste mês de março um conjunto de oficinas e cursos gratuitos de qualificação para o mercado de trabalho.

Entre os temas, estão oficinas de culinária, ensinando o preparo de quiches e tortas e de bem-casados; oficinas de mecânica, sobre manutenção de motores náuticos; e curso de informática básica.

Os interessados devem se inscrever através do serviço Salvador Digital, disponível no link. É necessário usar uma conta do Gov.Br a cada agendamento. No dia e horário agendado, é preciso retornar ao site, na aba de atendimento, para fazer a sua matrícula, apresentando histórico escolar ou certificado de conclusão de escolaridade, RG, CPF, comprovante de residência e e-mail.

Maria Eduarda Lomanto, diretora do Trabalho e Empreendedorismo da Semdec, afirma que a iniciativa representa a possibilidade do interessado começar uma carreira, “pois os cursos serão ministrados por experientes instrutores de instituições parceiras, oferecendo conteúdos e técnicas importantes que vão ajudar o aluno a ingressar no mercado de trabalho”, disse.

Confira os cursos:

Oficina de Preparo de Quiches e Tortas: Ocorre no dia 20 de março (quarta-feira), das 13 às 17h, no Senac Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves. São 20 vagas, mais 10 para cadastros reservas. Os alunos têm direito a transporte gratuito e certificação. Para participar, é preciso ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo.

Oficina de Preparo de Bem Casados: Ocorre no dia 22 de março (sexta-feira), das 13 às 17h, no Senac Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves. São 20 vagas, mais 10 para cadastros reservas. Os alunos têm direito a transporte gratuito e certificação. Para participar, é preciso ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo.

Oficina de Mecânico de Motor Náutico: Acontece de segunda a sexta-feira a partir do dia 11 de março, com previsão de término no dia 10 de maio, das 13 às 17h, no Senai Dendezeiros, numa carga horária total de 160 horas. São 25 vagas, mais 10 para cadastros reservas. Os alunos têm direito a transporte gratuito e certificação. Para participar, é preciso ter idade mínima de 18 anos e ensino médio completo.