Oficina gratuita de Escrita Criativa segue com inscrições abertas até 3 de março

Aulas presenciais serão entre os dias 11 e 14 de março, das 9h às 12h

Publicado em 29 de fevereiro de 2024 às 16:38

Oficina gratuita de Escrita Criativa segue com inscrições abertas até 3 de março Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Estão abertas as inscrições para a oficina de Escrita Crítica oferecida gratuitamente pelo XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema. Os interessados em participar devem preencher o formulário disponível no site até o próximo domingo (3).

Com aulas presenciais entre os dias 11 e 14 de março, das 9h às 12h, a atividade será ministrada pelo crítico de cinema Rafael Carvalho, membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e atuante em veículos de imprensa on-line e impressos. Os participantes terão contato com os principais conceitos da crítica de cinema e suas atualizações no contexto das mídias digitais.

Vinte inscritos serão selecionados para a oficina que dará origem ao Júri Jovem e formará a equipe do blog Pílulas Críticas. A oficina contará com uma discussão ampla sobre o conceito de crítica de cinema, com exibição de curtas e longas-metragens, além de debates durante as aulas, que acontecerão no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. Os participantes que completarem o mínimo de 75% da carga horária terão direito a um certificado de conclusão do curso.

Para Carvalho, a expectativa com a atividade é pensar e fazer uma reflexão mais profunda sobre a crítica, principalmente no sentido das mudanças estruturais que têm acontecido nos últimos anos, a partir da emergência das redes sociais, do vídeo e do podcast, por exemplo.

“Nada mais justo do que a própria crítica de cinema está sendo reestruturada a partir de novas ferramentas de áudio, de vídeo e de redes sociais, ao mesmo tempo em que a gente precisa resgatar um modo tradicional da crítica, a escrita, os grandes críticos do passado, as ferramentas e estratégias de análise. Então a oficina tem esse caráter de pensar a crítica tradicional e os métodos tradicionais de análise, mas também de atualizá-los para o contexto contemporâneo”, explica.

Ele lembra que o próprio festival oferece uma experiência de imersão no cinema, nas discussões, nos debates e no encontro com realizadores, então acaba sendo uma atividade conjunta. “O que a gente faz é, na verdade, investir na formação do pensamento crítico para que pessoas iniciadas ou não iniciadas, mas que estão querendo entrar neste universo da crítica, do pensamento crítico e reflexivo, encontrem na oficina um caminho e ferramentas”, completa.

Laboratórios

Além da oficina de escrita criativa, o Panorama vai realizar o XI Laboratório de Roteiro, com o objetivo de promover um intercâmbio entre roteiristas baianos e profissionais de outros estados e de aprimorar a escrita dos roteiros; e também o VI Laboratório de Montagem, oferecendo aos diretores e montadores dos filmes selecionados uma consultoria de montagem a partir de um corte estruturado da obra comentada pelo consultor convidado.

Ambos os laboratórios tiveram as inscrições encerradas no dia 27 de janeiro. Para o laboratório de Roteiro, são selecionados dez roteiros entre curtas e longas-metragens, priorizando projetos que tenham recursos captados para a etapa de produção. Para o laboratório de montagem, são escolhidos cinco filmes em processo de montagem.

As aulas do Laboratório de Roteiro serão on-line, entre os dias 14 e 20 de março, em horário a ser definido. Já as aulas do Laboratório de Montagem, ocorrerão em formato presencial, no Cine Glauber Rocha, entre os dias 14 e 20 de março, também em horário a ser definido.

Patrocínio

O XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema foi contemplado pelo edital SalCine, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo, e tem patrocínio do Instituto Flávia Abubakir.