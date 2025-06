VEJA COMO

Aposentados recebem respostas sobre descontos do INSS a partir desta segunda (16)

Solicitações feitas há 15 dias poderão ser consultadas

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão verificar, nas agências dos Correios, as respostas das entidades sobre os descontos realizados nos benefícios a partir desta segunda-feira (16). As justificativas estão sendo liberadas gradativamente, e poderão consultá-las quem solicitou explicações há, pelo menos, 15 dias. >