PÂNICO

Homem armado invade campus de São Lázaro, da Ufba

Nenhum crime foi cometido dentro do campus durante a invasão, no entanto, muitos alunos ficaram assustados com a situação. Estudantes que presenciaram o tumulto contam que se refugiaram no Restaurante Universitário (RU) do campus ou dentro da sala de aula.