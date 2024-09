ARTE

Panorama da 3a geração da Fotografia da Bahia percorre o Nordeste a partir de setembro

inauguração da mostra vai ocorrer em 11 de setembro

Da Redação

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 10:40

Panorama da 3a geração da Fotografia da Bahia percorre o Nordeste a partir de setembro Crédito: Andrea Fiamenghi/Divulgação

O projeto Ecologia de Sentidos - Panorama da 3a geração da Fotografia da Bahia vai percorrer o Nordeste a partir de setembro deste ano até dezembro do ano de 2025. A inauguração da mostra vai ocorrer no dia 11 de setembro, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Pernambuco.

O Panorama é resultado da pesquisa realizada pelo organizador e curador Marcelo Reis, coordenador do Instituto Casa da Photographia, a respeito da nova geração da fotografia baiana, que surge, mais especificamente a partir do século XXI, nos anos 2000, sendo denominada como a 3a geração.

“Diferentemente das demais gerações, essa última tem como questão central em suas obras a estética e as poéticas relacionais, deixando de lado a ideia de mundo exterior e potencializando os seus mundos interiores e as suas questões de vida contemporânea”, explica Marcelo Reis.

O projeto, que foi o único do Nordeste, em sua categoria, a ser contemplado com a Bolsa Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça 2023, tem como homenageado o fotógrafo Akira Cravo, neto do escultor Mario Cravo Júnior e filho do também fotógrafo Mario Cravo Neto.

A exposição reúne 104 imagens de 26 artistas que revelam em seus registros fortes influências decoloniais, de resistência contra as violências de gênero e de raça, em diálogo com as temáticas do Corpo, da Memória e do Sagrado. Sob a guiança de que "Todo Corpo é água, toda água é Memória, tudo que é memória é Sagrado", a mostra é organizada então em três núcleos temáticos:

Corpo: conta com as obras de Akira Cravo (in memoriam), Alex Oliveira, Ananda Nunes, Edgar Azevedo, Emanoel Saravá, Isabel Ramos, Lucas Moreira e Renan Benedito.

Memória: reúne as fotografias de Adalton Silva, Adriano Machado, Cristina Cenciarelli, Helen Salomão, Juh Almeida, Ivã Coelho, Paulo Coqueiro e Raimundo Cavalhier e Shai Andrade.

Sagrado: constituído pelos registros de Andrea Fiamenghi, Arthur Seabra, Elis Tuxá, Ismael Silva, Gilucci Augusto, Hugo Martins, Leila Chandani, Tacun Lecy e Vinicius Xavier.

Conforme o crítico Bené Fonteles, “a coletânea ‘Ecologia de sentidos’ é leal ao legado da memória afetiva da ancestralidade, que evoca os ecos doloridos da diáspora e a sua herança inestimável, dos povos que aqui chegaram - yorubas, bantos, nagôs, malês e tantos outros - tão cheios de artes e culturas a nada a dever ao ocidente”.

Datas do circuito principal

11 de setembro de 2024 - abertura do projeto Panorama da Fotografia da Bahia no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda, Pernambuco.

Horário de visitação: de terça a domingo, das 9 horas às 17 horas.

06 de novembro de 2024 - abertura do projeto Panorama da Fotografia da Bahia na Pinacoteca Potiguar, em Natal, no Rio Grande do Norte.

30 de janeiro de 2025 - abertura do projeto Panorama da Fotografia da Bahia no chão SLZ Espaço internacional de Arte, em São Luís, Maranhão.