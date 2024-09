IMIGRAÇÃO

Paolla Oliveira é detida no aeroporto de Paris após desembarcar: 'Suando de nervoso'

Enquanto o namorado, o cantor Diogo Nogueira, se apresentava no Rock in Rio, a atriz Paolla Oliveira passou por um grande susto em Paris. A cantora foi detida por policiais após perder o passaporte.

"Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", contou a artista, ao mostrar que estava detida numa sala do aeroporto de Paris.