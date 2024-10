ENTRETENIMENTO

Paolla Oliveira procura polícia após ser perseguida por ex-figurante da Globo

Para se proteger do assédio, Paolla registrou um boletim de ocorrência na última quarta (20), em uma delegacia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Paolla e a ex-funcionária global se conheceram em 2020, em um grupo de fãs. Após serem apresentadas, a mulher conseguiu se tornar figurante de algumas novelas feitas pela atriz – foi a maneira que ela encontrou de se aproximar de Paolla. O problema é que o comportamento da moça mudou nos últimos tempos e Paolla começou a ficar preocupada com a agressividade da mulher.