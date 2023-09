Para entrar em exposição, visitantes se 'espremem' entre pessoas nuas

Mostra tem curadoria da polêmica artista Marina Abramović. Crédito: divulgação

Visitantes da próxima exposição da Royal Academy of Arts, em Londres, terão que passar por um homem e uma mulher nus para entrar na mostra. Com abertura neste fim de semana, a montagem tem curadoria da artista Marina Abramović, que é conhecida por diferentes polêmicas em seus trabalhos anteriores. As informações são do Daily Mail.



"Inabalável, incansável, corajosa e extrema, Abramović é uma artista que você gostaria de ter ao seu lado em uma batalha. Ela me aterroriza, e quem sabe o que ela faria com o inimigo", disse o jornal The Guardian, em crítica publicada nesta quarta-feira (20) sobre o lançamento.

No site do museu, afirma-se que a arte de performance "pode ser surpreendente e íntima". A performance na qual um homem e uma mulher nus estarão obstruindo a entrada se chama "Imponderabilia" e força um "confronto entre a nudez e o gênero, a sexualidade, o desejo", definiu Andrea Tarsia, chefe de exposições da Royal Academy of Arts

Para aqueles que não desejam passar pelo espaço entre os intérpretes nus, há uma entrada separada.

A Royal Academy of Arts afirmou ainda que a segurança e o bem-estar dos intérpretes são sua principal prioridade, e a equipe da galeria estará de prontidão para protegê-los de qualquer toque indesejado ou comportamento inadequado.

O trabalho anterior de Abramovic inclui "Rhythm 0", em que ela colocou 72 objetos, incluindo uma bala, uma arma, um escalpelo e uma barra de metal em uma mesa e convidou os visitantes a interagir com ela da forma que desejassem - resultando em uma arma carregada sendo apontada para sua cabeça.

Em 2010, a artista promoveu um desafio inusitado no Museu de Arte Moderna de Nova York com "The Artist Is Present": ela sentou em silêncio por três meses, convidando os visitantes a olhar no fundo de seus olhos. Um ano depois, esculpiu estátuas em tamanho real de duas mulheres nuas com facas nos punhos.