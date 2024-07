SEXTOU

Paralamas, Marisa Orth e Pedro Pondé são opções do fim de semana em Salvador

Confira listas do que aproveitar na capital baiana nesta sexta (12)

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de julho de 2024 às 14:00

Atrações desse fim de semana Crédito: Divulgação

“Sextou” é o “verbo” favorito de muitos leitores, sabemos disso. Por isso, religiosamente às sextas, trazemos esse resumo especial do que Salvador promete no fim de semana. Tem de Marisa Orth no palco, passando pela descontração de Pedro Pondé, chegando ao resgate histórico dos Paralamas do Sucesso.

Sexta-feira (12)

Marisa Orth traz a Salvador o sucesso “Bárbara”, primeiro espetáculo solo de sua carreira, livremente inspirado no livro “A Saideira”, de Bárbara Gancia. Com a luta contra o alcoolismo como tema central, a montagem traz ainda reflexões de Marisa em um texto emocionante e cheio de pitadas cômicas, que ganha três sessões, até domingo, no Teatro Faresi (antigo Teatro ISBA), em Ondina. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Sextou! E não à toa, este é o nome do projeto do cantor Pedro Pondé, que leva para a Casa Rosa, no Rio Vermelho, um show leve, dançante e descontraído. A apresentação acontece a partir das 21h e conta com participações especiais da banda Vitrolab, formada pelos irmãos Guga (voz e guitarra) e Marcelo Barbosa (voz e baixo), e do cantor Deiró Ifè, criador e vocalista do Coletivo Ifè, com quem Pondé tem parceria desde 2019. No repertório, estarão hits como “Pausa”, “Simples Assim”, “Em Você” e “Em Outro Lugar”. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Unindo poesia, música e muita história, o músico e compositor Roberto Mendes e o poeta e letrista José Carlos Capinan emocionam o público da Casa da Mãe, no Rio Vermelho, com o show “Flor da Memória”, às 21h. Em clima intimista, os artistas celebram mais de duas décadas de parceria e amizade e trazem um repertório repleto de grandes sucessos, como “Ya Ya Massemba”, “Manda Chamar”, “Beira Mar” e “Um Estranho Rapaz”. O couvert custa R$ 50.

A Roda de Samba do Botequim de julho, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, está confirmada, a partir das 21h. O repertório selecionado a dedo inclui de canções autorais do grupo a clássicos eternizados na voz de mestras e mestres do samba, como Clementina de Jesus, Nara Leão, Alcione, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, Cartola, Noel Rosa, Batatinha, Edil Pacheco, Riachão e Nelson Rufino. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Fatel é atração, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em show que conta com participação de Ana Barroso e Guigga. A proposta do espetáculo é reunir canções de trabalhos anteriores do artista, além de músicas inéditas, num formato de violão, percussão e voz. A escolha de um teatro para a realização da apresentação leva em conta o caráter intimista do show, onde artista e público vivenciam a experiência de estarem mais próximos. A entrega e visceralidade de Fatel no palco são marcas de suas performances, preenchendo o palco. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Na véspera do Dia do Rock, o CineSom celebra clássicos do gênero, em uma miscelânea dos melhores artistas e dos melhores rocks de todos os tempos. Quem comanda a noite é a Banda Kingsmen, no Cinema do Museu Saladearte, no Corredor da Vitória. Antes do show, e estabelecendo o diálogo entre cinema e música, será exibido o filme “Criadores de Melodias – As Lendas do Rock”, de 2016, que narra o nascimento do jornalismo musical e da revista de rock mais antiga e influente do mundo, a Melody Maker. O filme começa às 18h45, seguido do show, às 20h30. É possível acompanhar apenas o show ou o combo. Os ingressos são vendidos na bilheteria do Cinema do Museu, pelo site www.saladearte.art.br ou pelo Whatsapp (71) 99981-7560.

A partir das 20h, no Entre Folhas e Ervas, no Largo da Lapinha, o cantor Tiri comanda a “Groovado Seja”, uma homenagem à música, inspirada pelo conceito de “groove”, encaixe harmonioso e prazeroso dos sons. O show contará com um repertório autoral e diversificado, incluindo duas canções lançadas recentemente, “Lembrança de Sal” e “Me diga Oxe”. Além de Tiri, o evento contará com a presença da DJ Libre Ana e, durante o show, da banda GravNave, que se apresentará, trazendo suas próprias interpretações. Os ingressos estão à venda pelo Shotgun.

Abrindo o fim de semana, a SAN Boate realiza mais uma edição da Festa MP3 em parceria com a festa Euphoricxs, dessa vez em uma edição “pop nation”, unindo na setlist o melhor do pop atual, a partir das 22h, na Pirâmide Salvador, no Rio Vermelho. Os DJs Ana Luiza Gagliano, Pedro Onofre, Ive Brito, Lucas Brandão, Cyberninha e sávio comandam o som. Simultaneamente, nos espaços da Amsterdam e do novo XxX Club, outras duas festas acontecem, unindo seus conceitos: a festa FUSION funde música, arte e conexão, celebrando as diferenças em um só lugar, ao lado da festa BumBumBass. Na trilha da noite, um pouco de House, de EDM, de EletroFunk, de Techno e mais.

Sábado (13)

Para os amantes de arte e bons drinks, durante uma boa troca de experiências, a influenciadora Alice Brandão, convida o público para mais uma edição do “Comer, Beber e Pintar”, ao lado de Vithória Rocha, da Drinkiê. O projeto propõe duas horas de experiência sensorial e lúdica, combinando a arte da pintura em aquarela com uma deliciosa experiência gastronômica. Durante o evento, o inscrito terá a oportunidade de soltar a criatividade enquanto desfruta de aperitivos do La Bottega e saboreia o refrescante Tinto de Verano. A próxima edição, das 16h30 às 18h30, acontece na Villa San Luigi, na Pituba. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Um dos grandes destaques do humor brasileiro na atualidade, o ator e comediante carioca Yuri Marçal desembarca na capital baiana com o espetáculo “Me Perdi No Que Eu Tava Falando”, que ganha duas sessões, no sábado e no domingo, sempre às 20h, no Teatro Jorge Amado. Em seu terceiro especial de stand-up, cena que vem ganhando força em Salvador, Yuri aborda de maneira descontraída, ácida e irreverente temas como paternidade, relacionamento , família e Naldo Benny. Os ingressos estão à venda no Sympla.

O espetáculo “Foi Por Esse Amor”, estrelado por João Guisande e Antônio Roque, comemora mais uma temporada em Salvador, em cartaz às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. A obra aborda a relação entre pai e filho em diversas circunstâncias, passando pelo amor de ambos pelo Carnaval, dúvidas e medos da infância, juventude e velhice, rivalidade no futebol, por canções que os movem, entre outros assuntos. Suavemente, o público é convidado a relembrar, reviver e recuperar suas próprias histórias familiares. O espetáculo, que estreou em outubro de 2018, já recebeu o Prêmio Braskem de Teatro na categoria Melhor Ator (João Guisande). Os ingressos estão à venda no Sympla.

Celebrando o Dia do Rock, o Rock In Natura apresenta “Marcos Clement Canta Raul Seixas”, às 21h, na The Green House Music, no Rio Vermelho. Na terra do pai do Rock Nacional, o cantor e compositor, que há mais de 20 anos se dedica ao mercado independente da música na Bahia, traz repertório de grandes clássicos de Raul como “Gita”, “Maluco Beleza” e “Ouro de Tolo”, além de músicas menos conhecidas do grande público como “Canto para a minha morte” e o samba “Aos trancos e barrancos”. Para completar a noite, Lula Magalhães, nome conhecido do rock baiano, se apresenta com sua Noite Vermelha, num tributo ao Barão Vermelho. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Também em clima de Rock, mas não por completo, a Forró da Gota comanda o Forróck, no Colaboraê, também no Rio Vermelho, às 21h. A banda, conhecida pelo repertório de clássicos do gênero que manda no São João, faz uma mistura das boas com participação de Bruna Barreto e Irmão Carlos. Os ingressos estão à venda no Sympla.

O alto astral da banda Só Na Paquera guia mais uma edição do “Pagogin”, a partir das 17h, no Trapiche Barnabé. Assim como as anteriores, essa edição do evento segue valorizando o partido alto e o pagode, trazendo um repertório de sucessos. Os ingressos estão à venda no Sympla.

A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza, às 17h, mais uma edição da Série Manuel Inácio da Costa, com entrada gratuita, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira, no Garcia. Neste projeto, a OSBA percorre igrejas da capital baiana e, desta vez, terá como regente convidado o maestro paulista João Rocha. No programa desta apresentação, são apresentadas as obras “Abertura Trágica, Op. 81”, de Brahms, e “Sinfonia Nº 6, Op. 60 em Ré Maior”, de Dvořák. Os ingressos estão à venda no Sympla.

De volta à Pirâmide Salvador, no Rio Vermelho, a clássica Blessed está de volta em edição New Beginnings, na SAN, comemorando a nova fase, após mudanças no conceito do espaço. O melhor da música eletrônica será celebrado em sets dos DJs Felipe Lira, de São Paulo, Mari Buti, Rodriggo Araújo, Dil Lima, Rodrigo Nogueira e Ruy Tabuth, a partir das 22h. Enquanto isso, a Amsterdam e o XxX Club unem seus espaços para festejar uma supernoite de funk, juntando as festas OnlyFUИK e Proibida, com 12 DJs divididos em duas pistas simultâneas e 5h de Open Bar. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Domingo (14)

Um dos principais grupos da história da música brasileira e latina, Os Paralamas do Sucesso celebra 40 anos de carreira com um show especial, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Em “Paralamas Clássicos”, o trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) emociona o público com um espetáculo repleto de grandes hits que marcaram diferentes gerações. Do repertório, a banda selecionou 33 faixas que abrangem desde o disco de estreia, “Cinema Mudo”, de 1983, ao mais recente álbum, “Sinais do Sim”, de 2017. Não faltam clássicos, como “Alagados”, “Óculos”, “Ela Disse Adeus”, “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Seguindo Estrelas” e “Lourinha Bombril”.