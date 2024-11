PRECONCEITO

Pastor Felipe Heiderich perde 5 mil seguidores e recebe agressões por apoiar causa LGBTQIA+: ‘Não vão me calar’

Nesta quinta (7) o religioso deu resposta afiada e expôs mensagens recebidas após o acontecido

“Se acham que vão me calar ao me fazer desistir, estão enganados. Isso me dá força.Continuarei sendo voz pra quem quiser. Não gostou? Não posso fazer nada além de um processo ou quem sabe um encontro pra você dizer na minha cara”, escreveu na legenda do post.