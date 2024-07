Clube Correio

Patati Patatá Circo Show tem temporada de apresentações em Lauro de Freitas

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 14:32

Patati Patatá Circo Show tem temporada de apresentações em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

O Patati Patatá Circo Show chega para uma temporada de shows em Lauro de Freitas. As apresentações acontecem às sextas, às 19h e nos sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h00 e 19h30, até o dia 18 de agosto, no Estacionamento do Parque Shopping Bahia. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente online, através do site ou aplicativo da Sympla, ou na bilheteria física.

O evento promete um universo de encanto e magia onde as crianças terão a oportunidade interagir com a famosa dupla de palhaços, Patati e Patatá, e vivenciar momentos com os personagens que fazem sucesso na TV: Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo. O espetáculo apresenta números circenses misturados com as canções de sucessos da dupla Patati Patatá.