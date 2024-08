SILVIO SANTOS

Patrícia Abravanel vai homenagear o pai no programa de domingo

Filha do dono do SBT compartilhou detalhes da gravação do programa especial de Dia dos Pais em suas redes sociais

Estadão

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 19:42

Silvio Santos ao lado da mulher, Iris Abravanel (à direita), e da filha, Patricia Abravanel (à esquerda), em foto publicada no Instagram em 6 de outubro de 2023 Crédito: Instagram/@patriciaabravanel

Patrícia Abravanel usou suas redes sociais para contar que a próxima edição do Programa Silvio Santos, que ela comanda desde 2022, será em homenagem ao seu pai, Silvio Santos, que está internado em um hospital de São Paulo. O programa especial de Dia dos Pais vai ao ar no domingo, 11, a partir das 19h.

O programa já foi gravado. No estúdio, um telão homenageou Silvio Santos e a logomarca do programa, que costuma ter um fundo azul, foi personalizada especialmente para o Dia dos Pais

Além disso, a imagem de um microfone preso em uma gravata, marca registrada do apresentador, foi exibida ao lado de Silvinho, mascote em animação do dono do SBT.

Os apresentadores Ratinho, Raul Gil e Otávio Mesquita participaram da gravação ao lado do cantor Maurício Manieri. Todos os convidados levaram seus filhos para o palco.