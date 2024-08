NOVAMENTE NO HOSPITAL

SBT se pronuncia sobre quadro de saúde de Silvio Santos

Apresentador de 93 anos está no Albert Einstein, em São Paulo

Silvio Santos, de 93 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ao Estadão, o SBT confirmou a internação na manhã desta sexta-feira, 2, e afirmou que o apresentador "passa por exames". A assessoria de imprensa da emissora disse também que não há nenhuma "novidade" no quadro de saúde do apresentador em relação a ontem, quinta-feira, 1º, quando Silvio deu entrada na unidade médica.