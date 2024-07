DRAMA

Filme de Silvio Santos tem estreia adiada no cinema

Com coprodução da Paramount Pictures, a drama inicia em um dos momentos mais delicados da vida de Silvio Santos: o sequestro ocorrido em sua própria casa em 2001. A partir desse evento, o filme revisita momentos históricos e marcantes da trajetória pessoal e profissional do apresentador, incluindo a época em que trabalhou como camelô no Rio de Janeiro, seu emblemático encontro com Chico Anysio, a entrada no mundo do rádio e sua ascensão como proprietário do SBT.