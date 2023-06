Paula Burlamaqui relembra suposto 'trisal' com Caetano e Paula Lavigne

Paula Burlamaqui, 56, é grande amiga de Paula Lavigne. A proximidade das duas, e consequente aproximação com Caetano Veloso, fez surgir no passado um boato de que eles viviam um trisal. O assunto foi abordado pela famosa em entrevista ao podcast "Papagaio falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.



"Isso foi um fetiche do Brasil. Quem me dera. Adoraria namorar Caetano Veloso. Fiquei muito amiga deles, namorava o Jorge (Jorge Guimarães, seu ex-marido) na época. A gente saiu juntos, e as pessoas, a imprensa, cortavam a foto do Jorge, tiravam ele da fotografia. Eles botaram: 'Caetano e suas Paulas'. Foi um fetiche, e eu falava 'que bom, né?, porque Caetano Veloso é o maior artista do Brasil'. Que bom que as pessoas estão achando que eu estou dando para ele. Estou achando maravilhoso. (...) Mas o legal era falar que a gente fazia suruba. Fiquei muito chateada na época, por causa do meu marido", disse.