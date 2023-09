Peça A Revolução traz reflexões sobre desigualdade social com humor

Espetáculo A Revolução. Crédito: Diney Araújo/divuglação

Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, o Espaço Xisto Bahia será palco para o espetáculo A Revolução, adaptação da dramaturgia Revolução Na América do Sul (1957), escrita por Augusto Boal.



A trama se desenrola em um futuro distante, em 2090, ou em um universo paralelo em 2023, o que possibilita ao público uma conexão com a realidade atual. Nesse cenário, as relações de trabalho e classe são retratadas de forma predatória, em que a revolução ainda é uma utopia, mas que custa pouco sonhar. O enredo acompanha a vida e a morte de José da Silva, um indivíduo comum da classe operária, proporcionando uma reflexão profunda sobre as questões sociais e políticas.

Além de propor uma experiência sensorial impactante, o espetáculo também tem um propósito social. O público está convidado a contribuir com a Campanha Bahia Sem Fome do Governo do Estado da Bahia, doando 1kg de alimento não perecível. Essa iniciativa solidária visa ajudar aqueles que mais necessitam e promover ações transformadoras na comunidade.

O artista Negro Du, que interpreta Zé da Silva, enfatiza a relevância de A Revolução para os soteropolitanos e todos que estiverem em Salvador: "Assistir à saga do brasileiro Zé da Silva é uma identificação com nossa própria saga diária. A luta pela sobrevivência em um país que parece estar contra o povo pode sugerir acomodação, mas o sentimento que fica é que precisamos fazer algo, precisamos de uma Revolução. Zé da Silva representa todos aqueles que lutam diariamente pela sobrevivência em um cenário onde o Governo parece estar contra nós."

O diretor Alan Aljó destaca que A Revolução é uma comédia com um forte cunho político, abordando questões de desigualdade social, mas também se aproximando da realidade baiana com a linguagem e o estilo soteropolitano mas com uma concepção visual marcante e lírica, envolto de música, dança e exploração da especialidade externa do teatro para conduzir o público a narrativa da peça.