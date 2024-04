descontão

Peça infantil 'Ralph- os desafios online' ganha temporada em Salvador; assinantes do Clube Correio têm 20% de desconto

Ralph, é o nosso famoso vilão dos vídeos games (que já sabemos ser vilão apenas do seu jogo, porque tem um coração maior que ele mesmo), junto com sua amiga Vanellope, apaixonada por velocidade, embarca em uma aventura pelo mundo virtual para salvar o jogo Corrida Doce. Mal sabiam que estariam prestes a fazerem grandes descobertas sobre sua amizade e de como a tecnologia poder ser uma ótima aliada, como também, pode ser muito perigosa. Essa é a história que você poderá ver no teatro no espetáculo RALPH – DESAFIOS ONLINE.