TEATRO

Peça 'Para Meu Amigo Branco' discute o racismo na escola

A peça Para Meu Amigo Branco será apresentada de sexta-feira a domingo (5 a 7 de julho) na Caixa Cultural Salvador. O roteiro inspirado no livro homônimo do jornalista e ativista social Manoel Soares, conta a história de um homem que, em uma reunião escolar entre pais e professores, levanta um debate sobre racismo, depois de saber que sua filha de oito anos foi chamada de "negra fedorenta" por um colega branco.

Mas enquanto a escola prefere lidar com a questão da violência contra a garota apenas como bullying, seu pai, interpretado por Reinaldo Junior, luta para mostrar aos presentes que a situação é bem mais complexa. O impasse ganha novos contornos quando um pai branco, interpretado por Fernão Lacerda, inicialmente solidário à causa, muda de comportamento ao descobrir que seu filho é o responsável pela agressão.

Segundo o diretor Rodrigo França, a ideia é simular o ambiente da reunião de pais, como se o teatro fosse transformado no local onde os pais dos alunos estão reunidos na peça: "A encenação fas o possível para que as pessoas esqueçam que estão no teatro e mergulhem na realidade da reunião escolar. Ou seja, além dos espectadores estarem posicionados como se estivessem dentro da ação, a atriz que interpreta a professora circula por todo mundo, incluindo os presentes naquele ambiente", defende França.