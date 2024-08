TEXTÃO NO INSTAGRAM

Pedro Cardoso detona Silvio Santos e acusa: 'Degradante' e 'Abusador do Brasil'

Apresentador morreu no último sábado (17)

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 17:31

Pedro Cardoso Crédito: Reprodução

O ator Pedro Cardoso, conhecido pelo papel de Agostinho Carrara, não poupou palavras e detonou Silvio Santos nas redes sociais. Em texto publicado no Instagram, o ex-global reclamou dos elogios póstumos para o apresentador e o ex-ministro Delfim Netto. Eles morreram no último sábado (17) e no dia 12, respectivamente.

"Eu nada teria a dizer sobre eles. Suas atuações públicas dizem antes; são degradantes", começa o texto. Pedro afirma que os dois foram apoiadores da ditadura militar e defenderam apenas os próprios interesses.

"Por mim, o falecimento deles seria deixado na intimidade de seus familiares. Toda dor merece ser respeitada. Mas quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do brasil, tais esses dois funcionários da ditadura recente, e um bando de 'celebridades' - alguns que ontem se diziam lutar pela democracia quando do ataque bolsonarista - vem enaltecê-los as proezas, sinto-me ofendido", dispara.

O desabafo levou críticas dos seguidores. "Sensato. Porém poderia talvez aguardar uns dias para esse texto, em respeito aos familiares", escreveu uma fã. "Pedro, há de se ponderar uma frase bastante adequada, principalmente neste caso, 'ninguém é só vilão ou só herói'. Repense", orientou outra.