Pedro Scooby e Cintia Dicker escolhem hotel de luxo para férias na Bahia

Crédito: Reprodução

Pedro Scooby e Cintia Dicker estão passando alguns dias de folga no Sul da Bahia. O casal, que tem empreendimentos na Península de Maraú, escolheu o cenário praiano-paradisíaco - com 7 km de areias brancas, águas mornas e cristalinas, cercado pela Mata Atlântica e um vistoso coqueiral - para uma viagem em família.



Além da filha caçula do surfista com a modelo, a pequena Aurora, de sete meses, também estão com o casal na Bahia Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, 7, fruto da relação de Scooby com a atriz Luana Piovani.

O casal escolheu a Beach Villa, uma das 14 vilas do Villa Kandui, empreendimento hoteleiro de alto padrão localizado na praia de Taipu de Fora, para se hospedar. Esse foi o mesmo local escolhido por Grazi Massafera e Marlon Teixeira para alguns dias de férias em julho.

As diárias no local começam em cerca de R$ 1.800 e variam de acordo com o tipo de hospedagem. "Se tem um lugar que eu me sinto completo, é esse lugar aqui. Família, praia, sol, música baiana, comida boa, paz e essa brisinha aqui para refrescar", disse o surfista nesta terça-feira (1º).

Localizada em frente à praia, a Beach Villa Rooftop possui privilegiada vista para o mar de Taipu de Fora e piscina privativa.

Crédito: Divulgação

Além de rooftop, há ainda uma área gourmet com churrasqueira. No módulo principal, uma sala social com cozinha integrada.

A vila tem duas suítes - e cada suíte está equipada com uma cama king size que pode ser transformada em duas camas de solteiro.

Crédito: Divulgação

O empreendimento tem compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente. Usa madeira reaproveitada, cuida da preservação de coqueiros nativos e implementou um sistema de tratamento de esgoto ecológico.

Scooby, a esposa e as crianças chegaram no hotel na última segunda-feira (31), após pegarem dois voos, carro e barco. Nas redes sociais, o surfista publicou cliques com Cintia, e contou como foi a "saga" para chegar na Bahia com sua "trupe".

Também compartilhou imagens em clima intimista ao lado da companheira. "Banho de lua, amor", escreveu ele em uma gravação em que a esposa caminha em direção ao mar.

Crédito: Divulgação

A modelo também usou o perfil no Instagram para celebrar o passeio em terras baianas. "Grata por voltar para o meu paraíso, e dessa vez em família! Amor transbordando", escreveu ela posando com Aurora.