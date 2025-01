VERÃO EM SALVADOR

Pierre Onassis e Kevi Jonny se apresentam gratuitamente no Salvador Norte

Shows serão nos dias 25 de janeiro, sábado, e 29 de janeiro, quarta-feira

Elis Freire

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 15:18

Pierre Onassis e Kevi Jonny Crédito: Reprodução Youtube / Divulgação

No verão de Salvador, o “Estação Verão” e o “Pipoco de Verão”, edição especial do programa da Salvador FM, vão receber apresentações gratuitas de Pierre Onassis e Kevi Jonny. O público vai poder aproveitar os shows no clima de música e curtição nos dias 25 de janeiro, sábado, e no dia 29 de janeiro, uma quarta-feira.

No dia 25, às 19h, o cantor Pierre Onassis sobe ao palco do Estação Verão ao lado da Escola Olodum para um espetáculo conjunto no Piso L3 do Salvador Norte. Com mais de 30 anos de carreira e à frente do grupo Afrodisíaco, Pierre vai embalar o público com grandes sucessos como "Café com Pão", “Requebra” e “Rosa”.

Já no dia 29 de janeiro, às 18h, também no Piso L3, o Estação Verão servirá de palco para o programa Pipoco de Verão da Salvador FM, que receberá o cantor Kevi Jonny para comandar a festa. Com uma agenda repleta de shows, o artista possui mais de 400 milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube, e nas plataformas digitais coleciona mais de 5 bilhões de reproduções das suas canções. o artista apresentará seu mais novo EP, "Esquenta de Verão", que inclui as faixas "Sexta-Feira 18:50", "Ex ou Atual", e "O Amor é Cego".

Serviço

O quê: Estação Verão e Pipoco de Verão

Local: Piso L3 do Salvador Norte;

Data: 25 e 29 de janeiro de 2025;