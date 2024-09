DISTANTES

Pitel fala de afastamento de Fernanda após BBB: 'A gente tem se falado muito menos'

A percepção dos fãs de que a amizade entre Giovanna Pitel e Fernanda Bande já não é a mesma do "BBB 24" parece estar certa. A alagoana confirmou que se afastou de Fernanda quatro meses após o fim do programa.

"Falo com o Rodrigo direto. Hoje tenho mais contato com ele do que com a Fernanda. Ela já disse que tem priorizado a família e o trabalho".