Plataforma Nacional de Artes Negras promove programação cultural gratuita

A famosa Dança do Passinho, original do Rio de Janeiro, será tema da primeira oficina, que acontece nesta terça (13)

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 06:00

O maranhense Dinho Araújo trará a oficina Aparições, no Espaço Xisto da Bahia Crédito: divulgação

Desta terça (13) até domingo (18), acontece em Salvador o evento gratuito Plataforma Nacional de Artes Negras, que reunirá artistas, pesquisadores e o público em uma programação que inclui oficinas, espetáculos, workshops, seminários, shows, celebrando a diversidade cultural e as expressões artísticas negras.

A primeira oficina será realizada nesta terça-feira (13), com a vibrante Oficina do Passinho, comandada por Iguinho Imperador, um dos líderes e fundadores da primeira crew de passinho do Rio de Janeiro. A oficina será realizada no Espaço Subúrbio em Vista Alegre, às 18h, e promete uma imersão na cultura do passinho, que é um dos símbolos da juventude carioca.

Dando sequência à programação, na quarta (14), o maranhense Dinho Araújo trará a oficina Aparições, no Espaço Xisto da Bahia, das 9h às 17h. Este encontro vai explorar as expressões corporais e vocais através da etnografia das caretas de cazumba no bumba-meu-boi, integrando elementos de dança, costura e história.

Ainda no dia 14, o escritor baiano Jairo Pinto conduzirá uma oficina literária no Colégio Estadual Barros Barreto, em Paripe, das 9h às 12h. Direcionada a estudantes do ensino médio da rede pública de Salvador, a oficina busca despertar o interesse pela literatura negro-brasileira e incentivar a produção literária entre os jovens.

Na quinta (15), o cearense Gerson Moreno trará a oficina Contemporancenstrais: Oralidades, Criação e Cena, na Escola de Dança da UFBA, às 18h. Com mediação da Prof. Marilza Oliveira, a oficina abordará processos interseccionais nas danças contemporâneas e seus engajamentos.