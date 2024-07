TECNOLOGIA

'Pokemon GO' busca parcerias com prefeituras para retomar game no Brasil

O jogo se tornou uma febre em 2016, quando chegou ao país

Da Redação

Publicado em 3 de julho de 2024 às 10:49

Pokemin GO Crédito: Shutterstock

A empresa Niantic, desenvolvedora do game "Pokémon GO", informou que está buscando prefeituras do Brasil para estabelecer parcerias com o intuito de voltar a viralizar o jogo no país. A notícia foi anunciada durante a Gamescom Latam 2024.

"Estamos nos aproximando de prefeituras para conseguir dados, localizações, informações de monumentos, pontos históricos e turísticos para aumentarmos a quantidade de Pokestops no Brasil", disse Eric Araki, gerente da Niantic no Brasil.

O Brasil foi fundamental para desenvolver o jogo. O game chegou ao país em 2016 e se tornou uma febre. Na ocasião, dentre diversas ações, atletas posavam com seus Pokemóns capturados durante a disputa das Olimpíadas do Rio de Janeiro.