Polícia diz que ator Thommy Schiavo, de 'Pantanal', morreu após queda de prédio

Imagens dão a entender que queda foi acidental, para polícia

Da Redação

Publicado em 20 de julho de 2024 às 19:23

Thommy Schiavo Crédito: Divulgação

A morte do ator Thommy Schiavo, que interpretou o Zoinho, de "Pantanal", aconteceu depois de uma queda de um prédio de dois andares em Cuiabá, no Mato Grosso, segundo a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade. O fato aconteceu neste sábado (20). Thommy tinha 39 anos.

"A equipe de plantão da DHPP de Cuiabá foi acionada na manhã deste sábado para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na capital. No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia", diz a Polícia Civil.

Testemunhas contaram aos policiais que Thommy estava bebendo em uma loja de conveniência próxima do prédio antes da queda.

A principal hipótese é que a queda foi acidental. Imagens mostram o ator se desequilibrando, segundo a polícia. "Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais, e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que aparece a vítima sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda. Foi realizada perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para a realização da perícia", diz a nota.

O ator Leandro Lima, colega de Thommy na novela, lamentou a morte do amigo, falando com o jornal O Globo. "Ele tem uma filhinha de menos de dois anos, a Lara, que antes de nascer ele já sonhava. Eu não sei muito, as coisas estão meio escuras ainda. A gente só recebeu a notícia dos parentes dele. Me disseram que foi um acidente, caiu de um prédio, em Cuiabá, mas não sabemos muito mais do que isso", disse.

O empresário do ator, Caíco de Queiroz, usou as redes sociais para lamentar a perda. ""Com muita tristeza que confirmamos o falecimento de Thommy Schiavo, ator talentoso que também fazia parte do nosso escritório, e juntos vínhamos desenhando uma linda carreira, e, infelizmente, nos deixa precocemente. Thommy, seu talento e sua obra e sua história farão parte das nossas histórias! Obrigado, Thommy", escreveu.

A irmã dele, Thayná, também falou da perda. "Quanta dor, quanta bordoada da vida em pouco tempo eu levei. Sem espaço de tempo, perdi você. Parece que arrancaram meu coração com as mãos, sinto como se eu estivesse levando facadas dentro do meu peito! Quanta dor, meu amor, meu irmão. Eu sei que essa dor nunca vai passar, mas eu vou ter que aprender a conviver com ela, e eu sei que vai ter dias que eu vou chorar, outros vou ser forte, em outros vou me pegar escrevendo em suas fotos, mandando mensagem no seu WhatsApp, no seu direct, tudo para buscar meios e meios de me confortar. Que Deus nos conforte, seguir sangrando, e jamais esquecer de você. Eu te amo além da vida, eu te amo além do amor. Lara, pedaço do meu amor na terra, a tia ama você. Meu eterno Thommy. Luto pelo meu irmão", escreveu.

Thommy deixa a esposa, maquiadora Angra Monaliza, e a filha Lara, que tem pouco mais de 1 ano de idade.

Em seu portfólio online, destacava trabalhar como ator, músico e modelo, sendo formado em artes cênicas, com o curso profissionalizante de ator na Casa das Artes de Laranjeiras. Ainda destacava as habilidades em canto, violão e andar a cavalo