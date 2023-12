Polícia indicia mãe da atriz Larissa Manoela por intolerância religiosa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou Silvana Taques dos Santos, mãe de Larissa Manoela, por intolerância religiosa após ela chamar a família do genro, André Luiz Frambach, de "macumbeiros". O órgão confirmou a conclusão do inquérito ao Estadão por e-mail.



Em meio a briga pública da família por questões financeiras e administrativas, o Fantástico exibiu uma conversa na qual Silvana diz para Larissa esquecê-la na noite de Natal de 2022. No entanto, no restante das mensagens divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, a mãe chama os parentes do noivo da atriz de "família de macumbeiros".