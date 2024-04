LITERATURA

Prêmio Jabuti recebe inscrições a partir desta quinta-feira

Interessados podem se inscrever até 13 de junho

Agência Brasil

Publicado em 25 de abril de 2024 às 17:55

Prêmio Jabuti Crédito: Divulgação

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) abriu nesta quinta-feira (25) as inscrições para o 66º Prêmio Jabuti, o mais importante reconhecimento ao livro brasileiro. Os interessados podem se inscrever até 13 de junho, pelo site da premiação. A edição deste ano, com entrega dos prêmios prevista para o mês de novembro, terá quatro novas categorias: Escritor Estreante - Poesia; Saúde e Bem-estar; Educação; e Negócios.

Elas substituem as categorias Ciências, Ciências Humanas e Ciências Sociais, que ficarão contempladas no Prêmio Jabuti Acadêmico, criado este ano e que tem previsão de entrega em agosto. Além da escolha do Livro do Ano, esta 66ª edição da premiação conta com 22 categorias, uma a mais do que no ano passado, divididas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

O vencedor da categoria Livro do Ano, além de ganhar a estatueta dourada, receberá o valor de R$ 70 mil e uma viagem para a próxima Feira do Livro de Frankfurt, com uma agenda especial elaborada pela CBL para reuniões com editores, agentes literários e outros escritores do mundo todo. As demais premiações são de R$ 5 mil para o autor em cada categoria.

A presidente da Câmara Brasileira do Livro, Sevani Matos, ressaltou a importância da participação dos autores e obras em feiras internacionais, como a de Frankfurt. O projeto Brazilian Publishers, da CBL, com apoio da Apex e do Ministério das Relações Exteriores, participa de sete feiras internacionais todos os anos. O projeto leva editoras e autores para que possam mostrar seus livros e divulgar seu conteúdo nas feiras.

Dessa forma, é possível fazer a venda de direitos para outros países, que, por exemplo, como tem acontecido com Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, lembrou Sevani. A obra foi a vencedora do prêmio na categoria Romance, em 2020. “Dentro do estande, nós temos um espaço especialmente dedicado ao Jabuti, onde levamos as obras que concorreram e as obras que foram premiadas, que ficam expostas para que todos possam conhecer esse conteúdo”, contou.

“É muito importante para os premiados e os concorrentes ao prêmio, porque eles têm visibilidade no exterior e cada vez mais nós sabemos que há um interesse de compra de direitos autorais de produção brasileira no exterior e traduções”, acrescentou.

As informações sobre os semifinalistas e finalistas, personalidade literária homenageada, além da data e do local de realização da cerimônia de entrega da premiação serão divulgadas ao longo do ano.

Questionado durante coletiva de imprensa sobre o uso de inteligência artificial (IA), que acabou sendo motivo de desclassificação de uma obra no ano passado por conta de uma ilustração feita com tal ferramenta, Hubert Alquéres, curador da premiação, disse que o uso da IA não será permitido entre os inscritos. A restrição inclui tanto texto, como ilustração, projeto gráfico e capa, feitos com o uso da inteligência artificial.

“O regulamento foi omisso [sobre a IA] no ano passado, mas nas disposições transitórias tem um item que diz: nas omissões, a curadoria toma decisão. E foi tomada aquela decisão de rejeitar aquele livro. Este ano nós colocamos no regulamento expressamente que livros feitos com o auxílio da inteligência artificial não poderão se inscrever”, disse.