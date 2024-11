FAMOSOS

Preta Gil é internada menos de 24 horas após ter alta; médicos pediram cautela

Cantora chegou na unidade hospitalar se queixando de dor no rim

Fernanda Varela

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 18:14

Preta Gil Crédito: Reprodução

A cantora Preta Gil voltou a ser internada menos de 24 horas após ter recebido alta médica. Nesta segunda-feira (11), ela usou as redes sociais para atualizar seus seguidores e contou que seus médicos pediram cautela para que ela não voltasse a sentir dor.

"Ontem postei que estava em casa. Me precipitei, porque comecei a sentir dor no rim direito e voltei para o hospital", iniciou. "Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa", explicou.

A artista tinha ido à unidade hospitalar na última sexta-feira (8), com queixa de forte dor no rim e na pelve. Ela passou por uma cirurgia de urgência após descobrir uma obstrução em um cateter e permaneceu hospitalizada para realizar uma sessão de quimioterapia. A previsão de alta era na segunda, mas a filha de Gilberto Gil foi liberada no domingo (10).

Abatida, a cantora chegou a brincar com os seguidores dizendo que se arrumou para gravar o vídeo. "Fiz uma make, porque estava a cara da derrota e agora estou bem, quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar".