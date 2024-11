FAMOSOS

Preta Gil é surpreendida por buquê de flor especial em hospital; veja

A cantora precisou ser internada para fazer uma cirurgia

Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 07:39

Preta Gil recebeu carinho das enfermeiras da oncologia Crédito: Reprodução

Internada, a cantora Preta Gil se emocionou com o carinho das enfermeiras do setor de oncologia do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A equipe apareceu no quarto da artista com um buquê de flores especial e um balão desejando uma boa recuperação.

Preta precisou passar por uma cirurgia de urgência após uma obstrução do seu cateter Duplo J, que é usado em pacientes com algum tipo de obstrução do fluxo urinário entre o rim e a bexiga, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Para colocar o cateter no paciente, é necessário realizar uma cirurgia, que neste caso tinha caráter emergencial, uma vez que havia obstrução.

“Vindo aqui, mais uma vez, deixar nossa relação transparente. Ontem eu vim para o hospital por um motivo outro, minha bombinha da quimioterapia começou a apitar e o pessoal da enfermagem da oncologia pediu para eu vir, para reprogramar ela. No meio do caminho senti dores muito fortes na pelve e no rim. Como na outra vez que tive pielonefrite, meus médicos me viram e decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver por que tinha essa dor", iniciou a cantora.

"Deu que meu duplo J tinha uma obstrução. Tivemos que trocar. Estou bem, sem dor, tivemos que interromper a quimio e fico aqui até segunda. Volto dia 20 para fazer todos os exames de novo”, completou.