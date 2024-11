FAMOSOS

Preta Gil é internada e passa por cirurgia de urgência: 'Dor muito forte'

Câncer da filha de Gilberto Gil voltou em quatro locais

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 14:53

Preta Gil está na terceira sessão de quimioterapia Crédito: Reprodução

A cantora Preta Gil precisou passar por uma cirurgia de urgência. O anúncio foi feito pela própria artista nesta sexta-feira (8), em suas redes sociais.

“Vindo aqui, mais uma vez, deixar nossa relação transparente. Ontem eu vim para o hospital por um motivo outro, minha bombinha da quimioterapia começou a apitar e o pessoal da enfermagem da oncologia pediu para eu vir, para reprogramar ela. No meio do caminho senti dores muito fortes na pelve e no rim. Como na outra vez que tive pielonefrite, meus médicos me viram e decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver por que tinha essa dor", iniciou a cantora.

"Deu que meu duplo J tinha uma obstrução. Tivemos que trocar. Estou bem, sem dor, tivemos que interromper a quimio e fico aqui até segunda. Volto dia 20 para fazer todos os exames de novo”, disse ela. Duplo J é um tipo de cateter utilizado pela filha de Gilberto Gil. O objeto é usado em pacientes com algum tipo de obstrução do fluxo urinário entre o rim e a bexiga, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia.

Para colocar o cateter no paciente, é necessário realizar uma pequena cirurgia, que neste caso tinha caráter emergencial, uma vez que havia obstrução.

“Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital, tenho alta na segunda-feira. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!", finalizou a artista.