FAMOSOS

Preta Gil fala sobre dias difíceis do tratamento contra o câncer: 'Fadiga e dor muito grandes'

Artista faz quimioterapia desde agosto

"Todos os segundos do dia, tudo o que acontece no dia eu agradeço. Consegui levantar da cama, consegui tomar banho, tem dias que eu não consigo, a fadiga é muito grande, as dores, então eu consegui viver na situação que eu estou, é muito gratificante", explicou.

Em agosto, a artista anunciou que o câncer voltou. Foram detectados dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. "Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou", disse na época.