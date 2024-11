SALVADOR

Preta Gil fala sobre Carnaval 2025 e se diz grata à vida: 'Viver é muito gratificante'

Cantora faz quimioterapia e trata câncer em quatro locais do corpo

Em tratamento contra o câncer, Preta Gil falou sobre sua presença no Carnaval de Salvador em 2025. Ela, que puxa o 'Bloco da Preta', acha precoce confirmar que estará em cima do trio.

"É cedo para falar porque a gente ainda está no começo do tratamento [contra o câncer], ainda tem muita coisa para vir pela frente, cirurgias, então é cedo", disse em entrevista à coluna Splash, do Uol.