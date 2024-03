DE BEM COM A VIDA

Preta Gil posa de biquíni curtindo final de semana em Itacaré

"Bahia, praia, família, amor e muito Axé", diz a legenda do post da cantora no Instagram

A cantora Preta Gil está vivendo uma nova fase de sua vida, após recuperação de um câncer no intestino. Nesta segunda-feira (18), a filha de Gil publicou em seu perfil do Instagram fotos do final de semana nas praias da Bahia com a família, onde está descansando.