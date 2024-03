AO VIVO

Preta Gil estreia no comando do 'TVZ' nesta segunda-feira (11): 'Não vai faltar ecletismo'

Programa vai ao ar de segunda a sexta

Publicado em 11 de março de 2024 às 14:45

Preta Gil, 49 anos, descobriu e tratou um câncer colorretal, terminou o casamento após traição do ex-marido, atravessou uma experiência de “quase-morte” durante a luta contra a doença e agora celebra o fim da árdua batalha e a tão desejada cura. A cantora estreia como apresentadora do "TVZ", do Multishow, nesta segunda-feira (11), às 18h.

O programa vai ao ar de segunda a sexta, com exibições ao vivo toda segunda e quinta, sempre às 18h. "A expectativa é a maior possível. Encontrar e reencontrar pessoas incríveis que eu amo e admiro, ser feliz e levar um pouco dessa alegria para as pessoas de casa, que estarão ligadas no Multishow", comemora Preta. "O TVZ é um programa muito respeitado por nós, artistas, e eu acho que estando aqui junta duas coisas que os artistas gostam muito: do TVZ e de mim", brinca a apresentadora.

Preta também fala sobre a proposta desta temporada da atração, que reúne videoclipes, memes, dancinhas e entrevistas com famosos.

"Não vai faltar ecletismo nessa temporada, já que essa é uma característica que o TVZ e eu temos em comum. Vamos reforçar a diversidade, a pluralidade que o Brasil tem de sons, de ritmos e acredito que isso fica cada vez mais evidente no TVZ. É um programa que traz cada vez mais a brasilidade, a diversidade, pra gente mostrar que isso é a música popular brasileira. Ela é infinita, o Brasil é um país de múltiplos sotaques, cores, talentos, então acho que isso tudo vai se refletir na nova temporada", completa.

Renascimento

2024 marca o renascimento desta mulher que enfrentou um turbilhão no ano passado. Curada há cerca de três meses, neste Mês da Mulher a artista e compositora carioca vive a consagração artística desempenhando múltiplos papeis, de artistas a empresária, e segue recebendo uma onda de solidariedade e amor de amigos e fãs. Prova disso foi todo o carinho que recebeu no Camarote Expresso 2222, espaço que ela é anfitriã no Carnaval de Salvador. Por onde passa, Preta é saudada por todos.

Filha do imortal Gilberto Gil, afilhada de Gal Costa e sobrinha de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Preta Gil terá uma agenda lotada neste mês. Ela foi um dos destaques do programa “Falas Femininas”, que foi ao ar na última sexta-feira (8) na TV Globo. O especial, intitulado “Louca”, foi comandado por Paolla Oliveira e Taís Araujo.

"A gente ainda acaba sendo taxada de louca, carente e a gente só quer o mínimo, que é respeito. Independente de classe social, independente de tudo, eu espero que vocês nunca passem por isso, mas se passarem, olhem pra dentro de vocês, se conectem com vocês mesmas, com tudo que vocês têm de bom. Por mais que o outro te diga que você errou, nós somos maravilhosas e temos nossa força. Ela pode não estar muito evidente, mas ela está dentro de você", disse Preta Gil, na atração.

Paralelo a isso, ela lançou o EP "De Volta ao Sol", que marca seu retorno à música após o tratamento contra câncer; comemorou o 15 anos do Bloco da Preta, um dos maiores blocos do Brasil, no Rio de Janeiro; e ainda passou um Verão inesquecível em Salvador, cidade natal de seu pai e onde morou dos seis meses aos cinco anos.

"Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, mas me sinto completamente baiana e de Salvador (...). Amo o Rio, mas a minha meta quando ficar velha - não que eu já não esteja - é morar em Salvador. Salvador é uma cidade muito minha cara, muito minha raiz, muito minha infância e muito quem eu sou", revelou.

Agora, já de volta ao Rio, Preta segue no comando da Liga Entretenimento e da Mynd, empresas que é sócia, e lançou um documentário. O audiovisual é dirigido pela atriz e produtora Marcella Rica e é focado neste retorno de Preta Gil ao mundo da música. Em breve, também lançará um livro contando sobre sua história.

Tudo isso menos de três meses depois de anunciar o fim do tratamento contra o câncer, no dia 11 de dezembro, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. "Venci o câncer do intestino. Venci essa batalha, junto com a ajuda de Deus, dos meus Orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos". A cantora e empresária será acompanhada por uma equipe médica por, pelo menos, cinco anos.

Experiência de “quase-morte”

Março também ficou marcado na história de Preta por ter sido o mês que ela teve um choque séptico. Ela passou por uma experiência de “quase-morte” durante a quimioterapia, em 23 de março do ano passado. "Quando tive a septicemia (sepse), fazendo a 'quimio', foi divisor de águas porque tive uma ‘experiência de quase-morte’. Fui ressuscitada pelos médicos e voltei", revelou a cantora no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, na última segunda-feira (4).