LITERATURA

Primeiro livro da escritora baiana Sofia Oliveira inicia pré-venda

"Acreditar em Mim é a Minha Única Possibilidade de Existir" chega às livrarias no dia 25 de março

A criadora de conteúdo Sofia Oliveira, conhecida como SofiDisse, se prepara para lançar o seu primeiro livro "Acreditar em Mim é a Minha Única Possibilidade de Existir", pela editora Planeta de Livros. A pré-venda foi iniciada neste domingo (10), e o livro chega às livrarias a partir do dia 25 de março.

“Esse livro é um mergulho sobre a vida. É como um aconchego de uma amiga que nos tranquiliza e nos assegura de que não estamos sozinhas. Desde os relacionamentos mais trágicos até a construção do amor próprio, meu propósito é que os leitores se enxerguem com mais amor, com mais potência. Sabemos que essa jornada não é fácil, mas não existe outro caminho melhor senão o de acreditar em si. É um livro sobre reencontro”, explica.