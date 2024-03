FILME DE QUALIDADE

Primeiro trailer do esperado 'Os fantasmas ainda se divertem' é divulgado

Além do retorno do elenco original, o novo filme assinado por Tim Burton tem a estrela de Wandinha Jenna Ortega como uma das protagonistas, filha de Lydia (Winona Ryder).

O trailer é embalado pela icônica música “Day-O (The Banana Boat Song)”, da icônica cena do jantar entre a família de Lydia no filme original.

Até onde se sabe no momento, Alec Baldwin e Geena Davis não devem retornar como o casal Adam e Barbara do filme original. Mas a sequência de 2024 conta com nomes conhecidos no elenco: um dos principais destaques é Willem Defoe, indicado ao Oscar que, mais recentemente, ganhou destaque no filme Pobres Criaturas.