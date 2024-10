VEJA O QUE FAZER

Dia das Crianças tem programações com até 40% de desconto pelo Clube Correio

Confira as programações disponíveis pelo aplicativo e site

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 12:35

Clube Correio Crédito: Divulgação

O Dia das Crianças está chegando e, para aqueles pais que procuram programação diferente, o Clube Correio tem descontos de até 40% em vários lugares. Confira abaixo a lista.

Eco Parque Zen Imbassaí

Atividade ecológica na mata pode ser uma boa opção para as crianças. O local aceita animais, tem trihas no meio da natureza, portais elementais, observatório de pássaros, além de cachoeiras. Pelo Clube Correio, ficam 50% de desconto sobre o valor da entrada inteira. Não cumulativo com outras promoções.

Kart Bela Vista

O Kart está com programação especial para as crianças neste fim de semana. As reservas são feitas somente pelo telefone a partir das 14h. Desconto de 10% na corrida. Não acumulativo com outras promoções.

Play Festa Gamer

Local amplo e exclusivo para diversão da criançada, com vídeo game, pc gamer, Just Dance e VR. Todos os equipamentos são monitorados pelos profissionais e com alta qualidade. 10% de desconto para os pacotes de 2h a 5h na arena.

Espetáculo 'Caê'

O espetáculo "Caê" é um trabalho híbrido que integra as linguagens do teatro, da dança e das artes visuais. Com aproximadamente 45min, o trabalho tem como referência o universo visual e poético do artista Mauro Caelum, pai do ator Mauro Filho, sua biografia e a construção de sua linguagem.

Quando: 12 de outubro (Dia das Crianças)

Sessão exclusiva no sábado: às 15h30 (Vagas limitadas)



Local: Teatro Faresi (antigo ISBA)



Valores:

Plateia VIP - R$ 50,00(meia) a R$ 100,00(inteira)

Plateia Ouro - R$ 45,00(meia) a R$ 90,00(inteira)

Plateia Prata - R$ 40,00(meia) a R$ 80,00(inteira)



Desconto de 40% com o Clube Correio

Caê Crédito: Divulgação

Festival Vilerê com espetáculos infantojuvenis, oficinas, mostra e roda de conversa

O Teatro Vila Velha continua expandindo a sua presença por diversos teatros e espaços culturais de Salvador, através do programa “O Vila Ocupa a Cidade”, durante este ciclo de reforma e de comemoração de 60 anos.