VIVÊNCIAS TERAPÊUTICAS

Projeto gratuito oferece aulas sobre saúde mental para profissionais da saúde

Encontros devem acontecer sempre no último sábado de cada mês

Da Redação

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 12:38

Salvador recebe vivências terapêuticas gratuitas para profissionais da saúde Crédito: Divulgação

O projeto “Áláàfíà Ayó - Vivências Terapêuticas” abriu a pré-inscrição para participar da capacitação de saúde mental para profissionais da saúde em Salvador. As vagas são limitadas e, no total, 130 pessoas poderão participar.

O tema da iniciativa é “Ansiedade: quando não é normal e como cuidar para além de medicar”. Esta é a primeira edição do projeto, que acontece no próximo dia 31 de agosto, no Aláfia Saúde Integral, no Parque Bela Vista.

As vivências serão realizadas em grupo, sendo uma pela manhã e outra pela tarde, com duração total de 4h (cada) e capacidade máxima de 15 participantes por grupo. Os encontros devem acontecer sempre no último sábado de cada mês, com exceção dos meses de novembro e dezembro, já que integram o período de festividades de fim de ano.

Para a Dra. Luamorena Leoni, médica especialista em Saúde da Família e uma das idealizadoras do projeto, o “Áláàfíà Ayó - Vivências Terapêuticas” cria um espaço em que o conhecimento técnico se alia à sensibilidade humana para promover o bem-estar integral. “Sabemos que construir um mundo onde as pessoas se sintam mais felizes, realizadas e pertencidas é um propósito ambicioso. Mas acreditamos que, com corações e mentes conectados, podemos trilhar esse caminho juntos”, afirmou.

O projeto é totalmente gratuito e prevê ainda abordagens sobre os temas “Compreendendo o suicídio e o comportamento suicida”, no mês de setembro; “Bom manejo clínico do transtorno borderline”, em outubro; “Os impactos do racismo estrutural na saúde mental”, na edição de novembro; e “Como envelhecer bem”, fechando o ciclo de vivências de 2024 no mês de dezembro.

Serviço

Áláàfíà Ayó - Vivências Terapêuticas

Data: 31 de agosto (sábado)

Horário: 8h às 12h (grupo 01) | 14h às 18h (grupo 02)

Local: Aláfia Saúde Integral (Centro Empresarial Aurélio Leiro - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3259, salas 801, 802 e 803 - Parque Bela Vista)