4 benefícios de boas amizades para a saúde física e mental

1. Suporte emocional

Um dos principais aspectos, de acordo com o psicólogo e coordenador do curso dePsicologiada Faculdade Anhanguera, Renan Santos, é o suporte emocional que as amizades verdadeiras podem oferecer. Ter alguém para compartilhar as alegrias e as tristezas, ouvir e ser ouvido, acaba criando um ambiente de apoio que pode reduzir significativamente os níveis de estresse e ansiedade.