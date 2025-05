RELAÇÃO FORTALECIDA

Esperando filha com outra, jogador do Flamengo assume ex de Cauã Reymond

Enquanto isso, Allan aguarda que a Justiça marque a audiência de seu divórcio

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de maio de 2025 às 15:12

Allan Souza e Luiza Watson Crédito: Reprodução

O volante Allan Souza, do Flamengo, e Luiza Watson, ex de Cauã Reymond, decidiram assumir a relação. Entre curtidas e outras interações nas redes sociais, a dentista comentou pela primeira vez em uma publicação do jogador: "Fotógrafa arrasou". >

A notícia de que Allan será pai novamente não abalou a relação do novo casal. Uma outra mulher está esperando um filho do volante. Vale lembrar que o jogador viveu uma conturbada separação de Jordana Holleben, em dezembro.>

A equipe do jogador corre para tentar abafar o caso e o nome da moça para que Allan seja resguardado e isso não comprometa seu desempenho em campo.>