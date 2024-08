VIDA SAUDÁVEL

12 dicas para melhorar a saúde mental

Cuidar da saúde da mente é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida, pois ela influencia diretamente diversos aspectos do cotidiano. Quando a mantemos saudável, somos mais capazes de lidar com o estresse, tomar decisões equilibradas e cultivar bons relacionamentos. Ignorar esse cuidado pode levar a transtornos emocionais e psicológicos que comprometem não apenas o estado mental, mas também a saúde física.

O psicólogo Gabriel Banzato e o psiquiatra Fernando Tomita, ambos do Vera Cruz Hospital, em Campinas–SP, recomendam a adoção de algumas práticas no cotidiano para garantir a saúde mental. Confira!

1. Pratique atividade física regularmente

2. Tenha uma alimentação balanceada

3. Durma bem

O sono é essencial para o bom funcionamento do cérebro, bem como para evitar o cansaço ao longo do dia e a fadiga. “O ideal é que se tenha de sete a nove horas de sono por noite, procurando ter uma rotina consistente”, indica Gabriel Banzato. Para isso, antes de se deitar, ele aconselha:

4. Pratique técnicas de relaxamento

Mesmo que esteja no trânsito, no intervalo de uma atividade e outra, ao acordar ou mesmo pouco antes de dormir, incorpore no seu cotidiano atividades como meditação, respiração profunda, mindfulness e outras técnicas do gênero.