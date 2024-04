ACESSO À ARTE

Projeto leva vivências teatrais para alunos da rede municipal de ensino de Salvador

Nesta segunda edição, o projeto garante o acesso à arte para crianças PCDs, bem como com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e distorção idade-série

O projeto “Contando Histórias do Meu Mundão”, desenvolvido pelo grupo Chegança Atelier Cultural, chega à 2ª edição passando por cinco escolas públicas municipais de Salvador, a partir da segunda-feira (22) até o dia 24 de maio. O objetivo da atividade é contribuir para o desenvolvimento socioeducativo, emocional e inclusão social do público infanto-juvenil, através da contação de histórias e da vivência teatral.

“A contação de histórias estimula a imaginação, a criatividade e a oralidade. O teatro contribui para o desenvolvimento cognitivo e a expressividade corporal, e a literatura amplia o olhar sobre as leituras de mundo. Juntamos toda essa bagagem e nosso repertório de pesquisa e montagem do espetáculo ‘Histórias do Mundão’, para reforçar o poder da arte no processo de aprendizagem das crianças”, destaca Manu Santiago, uma das idealizadoras do Chegança Atelier Cultural.