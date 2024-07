TEM QUE VER

Que tal assistir só leveza neste fim de semana?

De drama pesado basta a vida real. E deles as plataformas de streaming estão cheias - muitos, de fato, imperdíveis pra quem gosta de cinema. Mas, tem horas que a gente só quer relaxar diante da televisão, dar risada e (quem nunca?) sonhar com um romance bonitinho. Neste fim de semana, que tal dar o play nesta seleção que sugerimos aqui?

Tem a surpreendente volta de Eddie Murphy no papel do policial Axel Foley, depois de três décadas da trilogia original; Anne Hathaway e Nicholas Galitzine vivendo uma história de amor inspirada em fanfic sobre Harry Styles, ex-vocalista da banda One Direction; fantasia e piadas sacanas em Minha Lady Jane e Exploding Kittens; além da biografia da primeira rádio rock nacional.