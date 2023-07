Quem é Ruth Handler, a empresária que criou a boneca Barbie

Crédito: Reprodução Facebok Mattel

Afinal, agora que tanto se fala em Barbie desde que o filme da boneca mais famosa do mundo estreou nos cinemas, as pessoas se perguntam mais quem é sua criadora. A resposta: Ruth Handler.



Executiva e uma das fundadoras da empresa Mattel, famosa por fabricar brinquedos há décadas, Ruth, morta em 2002, ganhou o apelido de "mãe da Barbie" por estar envolvida em sua criação.



Ruth e seu marido Elliot Handler. Antes de entrar de vez no empresariado de produtos infantis, ela morou em Los Angeles e abriu uma fábrica de móveis, uma empresa de mobília corporativa e familiar.

Vendedora talentosa, Ruth iria participar da fundação da Mattel com Handler e seu sócio, Harold Matson (Mattel vem da junção dos dois nomes).

Foi aí que a empresária teve a ideia de criar Barbie. Ao ver a filha, Barbara, uma criança que adorava brincar com bonecas de papel, ela se inspirou. Ela queria ver sua menina brincando com algo que não fosse de papel. Mas a pequena Barbara gostava também de trocar as roupas de suas bonecas, com temas ligados às profissões.

A mãe chegou então ao conceito de Barbie, nome dado em homenagem ao apelido da filha. O brinquedo foi lançado em março de 1959, em uma feira de Nova York. A estratégia de marketing foi feita principalmente na televisão e as vendas somaram cerca de 300 mil unidades só no primeiro ano. Cada boneca saía por US$ 3.

Ken surgiu de forma parecida. Depois de a empresa receber toneladas de cartas, Ruth criou o boneco Ken, também batizado em homenagem a um filho, Kenneth Handler, que morreu de câncer em 1994.