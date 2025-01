SAIBA MAIS

Quem era Gabriel Freitas, influenciador que chegou aos 380 quilos e morreu de infarto

Freitas já participou do ‘Programa do Gugu’ e acumulava 70 mil seguidores nas redes sociais

Gabriel Freitas ganhou notoriedade ao participar do Programa do Gugu, em 2017. No quadro ‘Virou Outra Pessoa’, o influenciador chegou a perder 193 kg após passar por uma rotina intensa de exercícios, dietas e atendimento médico. Ele, que tinha 380 kg, acabou engordando após passar por um longo período de luto com a morte do pai e do irmão. Além da obesidade, Gabriel também lutava contra a depressão.